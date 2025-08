Politica

Azione e Forza Italia ai ferri corti, alleanza in bilico

Sono febbrili in queste ore le trattative per definire candidature e alleanze in vista dell’imminente campagna elettorale. E se il centrosinistra è alle prese con il nodo del candidato a presidente, nel centrodestra a tenere banco è la polemica tra Forza Italia e Azione dopo le parole di Calenda