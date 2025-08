Politica

Parte il conto alla rovescia per le Regionali

Il presidente dimissionario della Regione Roberto Occhiuto ha formalizzato la scelta di lasciare l’incarico, così come annunciato nei giorni scorsi. Prende così ufficialmente il via l’iter che porterà la Calabria a nuove elezioni entro il prossimo autunno. Ma, secondo indiscrezioni, non manca chi, proprio nel centrodestra, sarebbe pronto a sabotare i piani

di un rapido ritorno alle urne