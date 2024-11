Politica

Bufera in Fratelli d'Italia: Cirielli in bilico

Bufera in Fratelli d’Italia: Giorgia Meloni non vuole reggini né in giunta né alla presidenza del Consiglio. L'ultima inchiesta della Dda continua a scuotere il partito in riva allo Stretto. In bilico il ruolo del commissario provinciale Cirielli. Il partito pronto a un passo indietro anche nelle trattative per la scelta del candidato sindaco.