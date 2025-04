Politica

"Elezioni? A Reggio abbiamo già vinto!": Cannizzaro lancia l'assalto

Il deputato e coordinatore regionale di Forza Italia, Francesco Cannizzaro, nella lunga intervista a Massimo Clausi nella trasmissione "Buongiorno in Calabria" ha approfondito la questione relativa alla città di Reggio Calabria: «Falcomatà dice di aver risanato una città? Non lo chiedete a me, che sono un oppositore, chiedilo ai reggini. Non mi pare proprio, a me pare che Reggio Calabria sia rinata grazie agli interventi del centrodestra della Regione e della nazione. Abbiamo fatto il Capodanno Rai, all'impegno sull'aeroporto, agli emendamenti per il sottoscritto, tante cose: ho portato le risorse per realizzare il lido comunale, avremo presto il campus universitario, insomma tante cose fatte da noi. Se dice di aver risanato una città, penso che abusi troppo della parola, ecco».