Social
Temi del giorno
Home page>Video>Politica>Comuni vibonesi verso Ca...

24 ORE ALL NEWS

Video

Politica

Comuni vibonesi verso Catanzaro, si avvicina il referendum

 Prosegue l’iter per la richiesta di accorpamento alla provincia di Catanzaro di alcuni comuni vibonesi, prossima alle ulteriori tappe.

13 ottobre, 2026
Politica

Occhiuto presenta il suo libro a Cosenza

7 ottobre 2026
Ore 12:44
Occhiuto presenta il suo libro a Cosenza
Politica

Fiducia sul trasporto pubblico, l'azzardo di Occhiuto

13 ottobre 2026
Ore 12:00
Fiducia sul trasporto pubblico, l'azzardo di Occhiuto
Politica

Nel Pd volano gli stracci: «Vai a raccogliere fragole»

12 ottobre 2026
Ore 19:00
Nel Pd volano gli stracci: «Vai a raccogliere fragole»
Politica

Mense e tributi comunali, gli interventi del Comune

12 ottobre 2026
Ore 19:00
Mense e tributi comunali, gli interventi del Comune
Politica

Occhiuto vuole una Fi smart, ma la Regione resta ferma

12 ottobre 2026
Ore 11:10
Occhiuto vuole una Fi smart, ma la Regione resta ferma
Politica

Legge elettorale, ecco cosa cambia per la Calabria

9 ottobre 2026
Ore 12:21
Legge elettorale, ecco cosa cambia per la Calabria
Politica

La frenata di Orrico

8 ottobre 2026
Ore 13:46
La frenata di Orrico
Politica

Regione, la nuova Giunta e il nodo sottosegretari

8 ottobre 2026
Ore 12:00
Regione, la nuova Giunta e il nodo sottosegretari
Politica

Nasce "Sindaci d' Italia", Ernesto Magorno è presidente

6 ottobre 2026
Ore 12:12
Nasce \"Sindaci d' Italia\", Ernesto Magorno è presidente
Politica

Passaggio ad Azienda Zero, tocca a Crotone e Reggio

6 ottobre 2026
Ore 12:10
Passaggio ad Azienda Zero, tocca a Crotone e Reggio
Politica

Sottosegretari, scontro tra Occhiuto e l' opposizione

6 ottobre 2026
Ore 12:00
Sottosegretari, scontro tra Occhiuto e l' opposizione
Politica

Provvedimento carburanti, OK dal consiglio Regionale

5 ottobre 2026
Ore 18:28
Provvedimento carburanti, OK dal consiglio Regionale
Politica

Caro carburanti, 15 milioni e tante incognite

5 ottobre 2026
Ore 11:56
Caro carburanti, 15 milioni e tante incognite
Politica

«Criminali nelle proteste»: bufera su Wanda Ferro

4 ottobre 2026
Ore 09:49
«Criminali nelle proteste»: bufera su Wanda Ferro
Politica

Gallo rilancia la nuova linea ferroviaria da Sibari

3 ottobre 2026
Ore 11:18
Gallo rilancia la nuova linea ferroviaria da Sibari
Politica

FI, Letta prova a mediare fra Occhiuto e Tajani

2 ottobre 2026
Ore 11:51
FI, Letta prova a mediare fra Occhiuto e Tajani
Politica

Roberto Occhiuto a Roma: «Non sono l'anti-Tajani»

1 ottobre 2026
Ore 12:00
Roberto Occhiuto a Roma: «Non sono l'anti-Tajani»
Politica

Giannetta: «Fn vero vincitore delle suppletive»

30 settembre 2026
Ore 19:00
Giannetta: «Fn vero vincitore delle suppletive»
Politica

Suppletive, Reggio laboratorio per il centrodestra

29 settembre 2026
Ore 17:52
Suppletive, Reggio laboratorio per il centrodestra
Politica

Suppletive, il centrosinistra riparte da Benedetto

29 settembre 2026
Ore 12:00
Suppletive, il centrosinistra riparte da Benedetto
Politica

Il centrodestra vince di nuovo, Roscioli va a Roma

29 settembre 2026
Ore 10:35
Il centrodestra vince di nuovo, Roscioli va a Roma

24 ORE ALL NEWS

Playlist

Le storie di LAC

Cultura

La Carcara di Caria su LaC Storie

La Carcara di Caria su LaC Storie

Arbëria News

Playlist - Arberia news

Caraffa, la lingua arbereshe sale in cattedra

Caraffa, la lingua arbereshe sale in cattedra

Ponte sullo Stretto

Video in evidenza

teaser video

teaser video

Arte

Cultura

Pittura, Rombiolo torna a emozionarti

Pittura, Rombiolo torna a emozionarti