Politica

Consiglio Regionale, istituito il consigliere supplente

L’ultima seduta del Consiglio regionale che si è riunito nel pomeriggio di oggi. All’esame dell’aula l’istituzione di due nuove agenzie in house: una per il Digitale e una per l’energia, entrambe approvate. Passa tra le polemiche anche la norma sull’introduzione della figura del consigliere supplente.