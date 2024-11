Politica

Elezioni in America, tutto pronto per lo speciale su LaC Tv

Saranno le elezioni più importanti della storia degli Stati Uniti d’America. E saranno le elezioni che decideranno le sorti di gran parte del pianeta per i prossimi anni, decideranno anche il destino di alcune sanguinose guerre che sono esplose negli ultimi anni. Ed è per questa ragione che LaC ha deciso di seguire le elezioni americane in diretta, raccontando passo dopo passo le emozioni, le attese, le prospettive che non solo gli americani vivranno nel corso di quelle lunghe e appassionanti ore.

Nessuno immagini che un appuntamento così importante non possa riguardare l’Italia e quindi la Calabria. Perché queste elezioni avranno un peso straordinario non solo per gli Stati Uniti, ma anche per l’Europa, quindi per l’Italia, quindi per la Calabria e per gran parte del mondo. Influenzeranno l’economia, l’industria, la politica di mezzo mondo. LaC le seguirà sin dalle 6:30 dallo studio di Vibo Valentia per uno speciale che abbraccerà gran parte del mattino in collegamento con gli Stati Uniti per i primi dati. Per poi riprendere dalle 12 alle 14. A condurre sarà Pier Paolo Cambareri. In studio anche Franco Laratta.