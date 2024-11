Politica

Elezioni regionali, il consigliere eletto con poco più di mille voti

Tra gli esclusi eccellenti dal consiglio regionale, dunque, campioni delle preferenze come Giuseppe Gentile o candidati come Francesco De Nisi che hanno ottenuto ben 7.000 voti. Mentre – per effetto della legge elettorale calabrese – si registra un caso davvero singolare, quello di un outsider, ovvero Marcello Anastasi di Io Resto in Calabria, lista a sostegno di Pippo Callipo, che diventa consigliere regionale con poco più di mille voti.