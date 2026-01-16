Social
Emergenza medici, unanimità in Consiglio regionale

Alla sanità è stata dedicata l’intera seduta odierna del Consiglio regionale. Approvata all’unanimità la legge per riportare medici pensionati in corsia

16 gennaio, 2026
sanità calabria · consiglio regionale calabria
