Social
Temi del giorno
Home page>Video>Politica>Regione, aggiornato il p...

24 ORE ALL NEWS

Video

Politica

Regione, aggiornato il piano faunistico venatorio

Oltre ai provvedimenti strettamente legati al comparto sanitario, il Consiglio regionale ha approvato una serie di provvedimenti tra cui spicca l’aggiornamento del Piano faunistico venatorio.

25 febbraio, 2026
Tag
consiglio regionale calabria
Politica

Catanzaro, Fiorita resta in sella: niente ribaltone

25 febbraio 2026
Ore 13:29
Catanzaro, Fiorita resta in sella: niente ribaltone
Politica

Ad Azienda zero il reclutamento di medici extra Ue

24 febbraio 2026
Ore 19:34
Ad Azienda zero il reclutamento di medici extra Ue
Politica

Carriere separate, Conte e Mulè all'Unical

23 febbraio 2026
Ore 13:00
Carriere separate, Conte e Mulè all'Unical
Politica

Perfidia, i confini sfumati tra Destra e Sinistra

22 febbraio 2026
Ore 13:02
Perfidia, i confini sfumati tra Destra e Sinistra
Politica

Referendum, Confartigianato stimola il confronto

22 febbraio 2026
Ore 13:01
Referendum, Confartigianato stimola il confronto
Politica

Idonei nei concorsi, la proposta di legge regionale

21 febbraio 2026
Ore 11:29
Idonei nei concorsi, la proposta di legge regionale
Politica

Elly Schlein nella Sibaritide: «Avete il nostro sostegno»

18 febbraio 2026
Ore 19:30
Elly Schlein nella Sibaritide: «Avete il nostro sostegno»
Politica

Reggio, Canale candidato a primarie centrosinistra

18 febbraio 2026
Ore 19:30
Reggio, Canale candidato a primarie centrosinistra
Politica

Riforma giustizia, dibattito in fermento sul referendum

18 febbraio 2026
Ore 13:09
Riforma giustizia, dibattito in fermento sul referendum
Politica

Il ponte per la Sicilia non è una priorità

17 febbraio 2026
Ore 20:55
Il ponte per la Sicilia non è una priorità
Politica

Crisi al Comune: è allarme per i lavori al Ceravolo

17 febbraio 2026
Ore 13:00
Crisi al Comune: è allarme per i lavori al Ceravolo
Politica

Provincia Cosenza, sfida polarizzata Caruso-Faragalli

16 febbraio 2026
Ore 19:52
Provincia Cosenza, sfida polarizzata Caruso-Faragalli
Politica

Comunali Reggio, i dieci punti di Cannizzaro

15 febbraio 2026
Ore 12:14
Comunali Reggio, i dieci punti di Cannizzaro
Politica

Catanzaro, sfiducia a Fiorita: raccolta firme in stallo

15 febbraio 2026
Ore 12:13
Catanzaro, sfiducia a Fiorita: raccolta firme in stallo
Politica

Perfidia, scontro acceso sulla riforma della giustizia

14 febbraio 2026
Ore 13:00
Perfidia, scontro acceso sulla riforma della giustizia
Politica

Caruso la regione ha garantito assistenza economica

13 febbraio 2026
Ore 20:25
Caruso la regione ha garantito assistenza economica
Politica

Comunali a Reggio il centrosinistra verso le primarie

13 febbraio 2026
Ore 20:24
Comunali a Reggio il centrosinistra verso le primarie
Politica

Giustizia e Media Magistratura democratica a confronto

13 febbraio 2026
Ore 13:44
Giustizia e Media Magistratura democratica a confronto
Politica

Referendum, bufera su Gratteri dopo le parole sul Sì

13 febbraio 2026
Ore 13:33
Referendum, bufera su Gratteri dopo le parole sul Sì
Politica

Mario Occhiuto condannato per tre capi d accusa

13 febbraio 2026
Ore 13:31
Mario Occhiuto condannato per tre capi d accusa
Politica

Comunali Reggio, Cannizzaro tra suspence e candidatura

11 febbraio 2026
Ore 20:09
Comunali Reggio, Cannizzaro tra suspence e candidatura

24 ORE ALL NEWS

Playlist

Le storie di LAC

Cultura

Sapori in classe al centro di LaC Storie

Sapori in classe al centro di LaC Storie

Arbëria News

Società

Uno sportello linguistico a tutela dell'arbëreshë

Uno sportello linguistico a tutela dell'arbëreshë

Ponte sullo Stretto

Video in evidenza

teaser video

teaser video

Arte

Cultura

A Reggio in mostra artisti e poeti del terzo millennio

A Reggio in mostra artisti e poeti del terzo millennio