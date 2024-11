Politica

Il centrosinistra prova a ricompattarsi

L'eurodeputato Sandro Ruotolo ha organizzato a Cosenza due giorni di dibattiti su come costruire un'alternativa al centrodestra in Italia e in Calabria. Sul tema si sono confrontati esponenti del Pd, del M5s di Avs insieme a docenti universitari ed esponenti della società civile. La ricetta venuta fuori è quella di spostare ancora più a sinistra la proposta politica.