Il sottosegretario Savino in visita alla Guardia di finanza a Sibari

Politica

Una giornata in Calabria per il sottosegretario all’Economia Sandra Savino. A Sibari ha visitato il Gruppo della Guardia di Finanza, dove l’hanno accolta i vertici regionali e provinciali delle Fiamme Gialle. Ai finanzieri ha portato il ringraziamento dello Stato per il lavoro di ogni giorno a difesa di chi rispetta le regole. Con i giornalisti ha parlato anche della Zes, la misura su cui il governo sta lavorando per la prossima legge di bilancio.