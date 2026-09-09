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Regolamento Ai, è scontro fra regione e sindacati

È scontro sull’utilizzo dell’IA fra la Cittadella e i sindacati, che rinfacciano alla governance il mancato coinvolgimento nella stesura del regolamento relativo all’utilizzo delle nuove tecnologie.

9 settembre, 2026
Tag
regione calabria
Politica

Vibo e ancora scontro sul Nido, pubblicato nuovo bando

9 settembre 2026
Ore 12:00
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Politica

Legge elettorale, emendamento di Irto

9 settembre 2026
Ore 18:30
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Voto a Cosenza: Mancini accelera, partiti alla finestra

8 settembre 2026
Ore 19:00
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Calabria, la Sassonia d'Italia

8 settembre 2026
Ore 18:43
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Cerisano, da periferia a centro della politica

7 settembre 2026
Ore 12:09
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Tutto fermo per le suppletive

7 settembre 2026
Ore 12:07
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Politica

Suppletive Reggio, il centrodestra presenta Roscioli

7 settembre 2026
Ore 12:05
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Operazione porto di Diamante, l'annuncio di Occhiuto

6 settembre 2026
Ore 11:00
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Stadio Marulla, a Cosenza è scontro politico

6 settembre 2026
Ore 10:58
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Suppletive Reggio, Benedetto il candidato progressista

5 settembre 2026
Ore 10:43
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Politiche e amministrative insieme a primavera

5 settembre 2026
Ore 09:41
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Comunali a Cosenza, Conte: «Non imporremo il candidato»

5 settembre 2026
Ore 09:36
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4 settembre 2026
Ore 18:24
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Da Cerisano Conte lancia la sfida alla Meloni

4 settembre 2026
Ore 12:00
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3 settembre 2026
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1 settembre 2026
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31 agosto 2026
Ore 12:50
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30 agosto 2026
Ore 11:24
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30 agosto 2026
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28 agosto 2026
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27 agosto 2026
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