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Politica

Da Cerisano Conte lancia la sfida alla Meloni

A Cerisano, nel Cosentino , il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha lanciato la sfida per le prossime politiche a Giorgia Meloni

4 settembre, 2026
Politica

Da Cerisano Conte lancia la sfida alla Meloni

4 settembre 2026
Ore 12:00
Da Cerisano Conte lancia la sfida alla Meloni
Politica

Il Tito Minniti entra nella polemica politica

3 settembre 2026
Ore 19:00
Il Tito Minniti entra nella polemica politica
Politica

L'asse Zangrillo-Occhiuto per prendersi Forza Italia

1 settembre 2026
Ore 12:00
L'asse Zangrillo-Occhiuto per prendersi Forza Italia
Politica

Trasporti, primo scontro fra Forza Italia e Vannacci

31 agosto 2026
Ore 12:50
Trasporti, primo scontro fra Forza Italia e Vannacci
Politica

Crosia, la festa tricolore di Fratelli d Italia

30 agosto 2026
Ore 11:24
Crosia, la festa tricolore di Fratelli d Italia
Politica

L'autunno caldo del centrodestra

30 agosto 2026
Ore 11:18
L'autunno caldo del centrodestra
Politica

Suppletive a Reggio, Giannetta in campo con Vannacci

28 agosto 2026
Ore 16:46
Suppletive a Reggio, Giannetta in campo con Vannacci
Politica

Suppletive a Reggio, l'effetto Vannacci sui Comuni

27 agosto 2026
Ore 12:15
Suppletive a Reggio, l'effetto Vannacci sui Comuni
Politica

Riace, il gemellaggio con la Palestina spacca l'aula

26 agosto 2026
Ore 11:46
Riace, il gemellaggio con la Palestina spacca l'aula
Politica

La candidatura Roscioli e gli equilibri in Forza Italia

26 agosto 2026
Ore 11:45
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Politica

La grande posta in palio di Reggio

25 agosto 2026
Ore 12:00
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Politica

Giannetta con Vannacci: ecco perché me ne vado

24 agosto 2026
Ore 19:00
Giannetta con Vannacci: ecco perché me ne vado
Politica

Terremoto in Forza Italia, Giannetta va con Vannacci

24 agosto 2026
Ore 11:19
Terremoto in Forza Italia, Giannetta va con Vannacci
Politica

Elezioni Cosenza, ipotesi candidatura di Natale Mazzuca

21 agosto 2026
Ore 12:00
Elezioni Cosenza, ipotesi candidatura di Natale Mazzuca
Politica

Territorio, sviluppo e comunicazione: talk a Cirella

21 agosto 2026
Ore 12:00
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Politica

Salta il consiglio comunale di Catanzaro

17 agosto 2026
Ore 12:19
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Politica

Referendum sottosegretari, parla l'opposizione

13 agosto 2026
Ore 12:00
Referendum sottosegretari, parla l'opposizione
Politica

Sottosegretari, la parola ai calabresi

12 agosto 2026
Ore 12:35
Sottosegretari, la parola ai calabresi
Politica

Consiglio Regionale, ok al bilancio ma in aula è scontro

5 agosto 2026
Ore 19:00
Consiglio Regionale, ok al bilancio ma in aula è scontro
Politica

Aree interne, 12 milioni contro lo spopolamento

4 agosto 2026
Ore 17:30
Aree interne, 12 milioni contro lo spopolamento
Politica

Fine vita, il Pd accende il confronto a Gioia Tauro

4 agosto 2026
Ore 11:59
Fine vita, il Pd accende il confronto a Gioia Tauro

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