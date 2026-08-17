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Politica

Salta il consiglio comunale di Catanzaro

È saltato il consiglio comunale di Catanzaro convocato in seduta straordinaria per parlare del quartiere marinaro. Il sindaco convoca la stampa ad horas e accusa: «Atteggiamento strumentale delle opposizioni. Sono scappate dal dibattito»

17 agosto, 2026
Politica

Bilancio della Regione: ancora criticità

29 luglio 2026
Ore 12:24
Bilancio della Regione: ancora criticità
Politica

Referendum sottosegretari, parla l'opposizione

13 agosto 2026
Ore 12:00
Referendum sottosegretari, parla l'opposizione
Politica

Sottosegretari, la parola ai calabresi

12 agosto 2026
Ore 12:35
Sottosegretari, la parola ai calabresi
Politica

Consiglio Regionale, ok al bilancio ma in aula è scontro

5 agosto 2026
Ore 19:00
Consiglio Regionale, ok al bilancio ma in aula è scontro
Politica

Aree interne, 12 milioni contro lo spopolamento

4 agosto 2026
Ore 17:30
Aree interne, 12 milioni contro lo spopolamento
Politica

Fine vita, il Pd accende il confronto a Gioia Tauro

4 agosto 2026
Ore 11:59
Fine vita, il Pd accende il confronto a Gioia Tauro
Politica

Ponte Calopinace Reggio, l'inaugurazione il 9 ottobre

3 agosto 2026
Ore 19:00
Ponte Calopinace Reggio, l'inaugurazione il 9 ottobre
Politica

Praia, il Consiglio comunale adotta il Piano spiaggia

3 agosto 2026
Ore 16:22
Praia, il Consiglio comunale adotta il Piano spiaggia
Politica

Insediato a Reggio il nuovo Consiglio metropolitano

31 luglio 2026
Ore 11:52
Insediato a Reggio il nuovo Consiglio metropolitano
Politica

Quell'idea di riunire i presidenti di Regioni del Sud

31 luglio 2026
Ore 11:47
Quell'idea di riunire i presidenti di Regioni del Sud
Politica

Vibo, il piano Comunale di spiaggia passa all' unanimità

30 luglio 2026
Ore 17:06
Vibo, il piano Comunale di spiaggia passa all' unanimità
Politica

Briatico, la giunta comunale: basta mistificazioni

28 luglio 2026
Ore 11:24
Briatico, la giunta comunale: basta mistificazioni
Politica

Sottosegretari, il centrodestra cerca una via d'uscita

26 luglio 2026
Ore 12:00
Sottosegretari, il centrodestra cerca una via d'uscita
Politica

Riparte l'autonomia differenziata e anche lo scontro

23 luglio 2026
Ore 12:10
Riparte l'autonomia differenziata e anche lo scontro
Politica

Il Tar boccia la richiesta di sospendere il referendum

20 luglio 2026
Ore 11:50
Il Tar boccia la richiesta di sospendere il referendum
Politica

Reggio, al centrodestra le elezioni di Città metro

20 luglio 2026
Ore 11:30
Reggio, al centrodestra le elezioni di Città metro
Politica

Sottosegretari, la Regione si difende davanti al Tar

17 luglio 2026
Ore 19:00
Sottosegretari, la Regione si difende davanti al Tar
Politica

Alemanno in Calabria attacca Occhiuto e centrodestra

17 luglio 2026
Ore 12:49
Alemanno in Calabria attacca Occhiuto e centrodestra
Politica

Regione, pressing sulla nuova giunta

16 luglio 2026
Ore 12:05
Regione, pressing sulla nuova giunta
Politica

Moti di Reggio, il sindaco Cannizzaro onora i caduti

15 luglio 2026
Ore 18:47
Moti di Reggio, il sindaco Cannizzaro onora i caduti
Politica

Precari ata, sit in a Catanzaro per la stabilizzazione

14 luglio 2026
Ore 16:46
Precari ata, sit in a Catanzaro per la stabilizzazione

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