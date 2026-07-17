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Politica

Sottosegretari, la Regione si difende davanti al Tar

La Regione, dopo la “bocciatura” del Tar Calabria, presenta ricorso al Consiglio di Stato per impedire il referendum popolare sulla nomina dei sottosegretari.

17 luglio, 2026
Tag
regione calabria · statuto
Sanità

Il Pd attacca Occhiuto sul nuovo ospedale di Cosenza

14 luglio 2026
Ore 12:00
Il Pd attacca Occhiuto sul nuovo ospedale di Cosenza
Politica

Alemanno in Calabria attacca Occhiuto e centrodestra

17 luglio 2026
Ore 12:49
Alemanno in Calabria attacca Occhiuto e centrodestra
Politica

Regione, pressing sulla nuova giunta

16 luglio 2026
Ore 12:05
Regione, pressing sulla nuova giunta
Politica

Moti di Reggio, il sindaco Cannizzaro onora i caduti

15 luglio 2026
Ore 18:47
Moti di Reggio, il sindaco Cannizzaro onora i caduti
Politica

Precari ata, sit in a Catanzaro per la stabilizzazione

14 luglio 2026
Ore 16:46
Precari ata, sit in a Catanzaro per la stabilizzazione
Politica

Acri, Cofone dall'opposizione alla giunta

14 luglio 2026
Ore 12:00
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Politica

Lamezia, scontro in Futuro Nazionale

13 luglio 2026
Ore 12:00
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Politica

Giunta, Durigon stuzzica Occhiuto sull'allargamento

11 luglio 2026
Ore 09:38
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Politica

Nuovo ospedale Catanzaro, si all'area Pugliese Ciaccio

10 luglio 2026
Ore 19:00
Nuovo ospedale Catanzaro, si all'area Pugliese Ciaccio
Politica

Scontro a tutto campo sull'edilizia popolare calabrese

10 luglio 2026
Ore 11:22
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Politica

Riforma statuto regionale, diffida dall'opposizione

9 luglio 2026
Ore 19:00
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Politica

riforma statuto regionale, le tappe passate e future

9 luglio 2026
Ore 09:45
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Politica

Riforma regionale, Occhiuto annuncia il ricorso

8 luglio 2026
Ore 16:02
Riforma regionale, Occhiuto annuncia il ricorso
Politica

L'Alta velocità fa litigare il centrodestra

8 luglio 2026
Ore 11:28
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Politica

Sicurezza stradale: unanimità in Consiglio regionale

8 luglio 2026
Ore 11:27
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Politica

Cosenza l ospedale Annunziata ha voltato pagina

7 luglio 2026
Ore 16:06
Cosenza l ospedale Annunziata ha voltato pagina
Politica

Sottosegretari il consiglio regionale non ne discute

7 luglio 2026
Ore 16:00
Sottosegretari il consiglio regionale non ne discute
Politica

Reggio: anche Tajani alla prima di Cannizzaro

7 luglio 2026
Ore 12:00
Reggio: anche Tajani alla prima di Cannizzaro
Politica

Tajani a Reggio: «Per una citta sempre più competitiva»

7 luglio 2026
Ore 12:00
Tajani a Reggio: «Per una citta sempre più competitiva»
Politica

Tajani annuncia: «A Reggio esperti di innovazione»

6 luglio 2026
Ore 18:24
Tajani annuncia: «A Reggio esperti di innovazione»
Politica

Occhiuto ancora tra i governatori più amati d'Italia

6 luglio 2026
Ore 11:20
Occhiuto ancora tra i governatori più amati d'Italia

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