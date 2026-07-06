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Occhiuto ancora tra i governatori più amati d'Italia

Roberto Occhiuto si conferma tra i governatori più apprezzati d’Italia. È quanto emerge dal Governance Poll 2026 del Sole 24 Ore, la classifica che riguarda anche i sindaci.

6 luglio, 2026
Tag
roberto occhiuto
Politica

Occhiuto ancora tra i governatori più amati d'Italia

6 luglio 2026
Ore 11:20
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6 luglio 2026
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5 luglio 2026
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3 luglio 2026
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3 luglio 2026
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3 luglio 2026
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3 luglio 2026
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1 luglio 2026
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1 luglio 2026
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27 giugno 2026
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24 giugno 2026
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24 giugno 2026
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24 giugno 2026
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23 giugno 2026
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