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Politica

Catanzaro, nel centrosinistra nasce "punto di svolta"

A un anno dal voto per le comunali di Catanzaro, grande partecipazione alla presentazione del nuovo soggetto civico promosso dall’ex consigliere regionale Francesco Pitaro

23 giugno, 2026
Politica

Il sindaco di Serra: «Ecco perchè andremo con Catanzaro»

22 giugno 2026
Ore 12:16
Il sindaco di Serra: «Ecco perchè andremo con Catanzaro»
Politica

Crisi politica ad Acri, Capalbo perde due assessori

23 giugno 2026
Ore 12:00
Crisi politica ad Acri, Capalbo perde due assessori
Politica

Il Pd di Vibo Valentia lancia la sua Summer School

23 giugno 2026
Ore 12:00
Il Pd di Vibo Valentia lancia la sua Summer School
Politica

Reggio celebra i 55 anni del Consiglio regionale

22 giugno 2026
Ore 19:00
Reggio celebra i 55 anni del Consiglio regionale
Politica

Legge Calderoli in parlamento a luglio, Italia spaccata

22 giugno 2026
Ore 12:30
Legge Calderoli in parlamento a luglio, Italia spaccata
Politica

Catanzaro, Zicchinella segretario provinciale di Si

21 giugno 2026
Ore 12:00
Catanzaro, Zicchinella segretario provinciale di Si
Politica

Strage di Amendolara, il Consiglio Regionale c'è

19 giugno 2026
Ore 16:40
Strage di Amendolara, il Consiglio Regionale c'è
Politica

Crisi Catanzaro servizi, ok ai nuovi affidamenti

19 giugno 2026
Ore 14:04
Crisi Catanzaro servizi, ok ai nuovi affidamenti
Politica

Lega e la minaccia Vannacci, Mancuso: «Momento delicato»

17 giugno 2026
Ore 19:54
Lega e la minaccia Vannacci, Mancuso: «Momento delicato»
Politica

Occhiuto-Tridico, botta e risposta sul bollo auto

15 giugno 2026
Ore 12:19
Occhiuto-Tridico, botta e risposta sul bollo auto
Politica

Reggio, proclamati i consiglieri comunali eletti

13 giugno 2026
Ore 11:23
Reggio, proclamati i consiglieri comunali eletti
Politica

Ryanair: Cannizzaro e Occhiuto volano da Wilson

11 giugno 2026
Ore 11:44
Ryanair: Cannizzaro e Occhiuto volano da Wilson
Politica

Comunali Reggio, venerdì la proclamazione degli eletti

10 giugno 2026
Ore 12:00
Comunali Reggio, venerdì la proclamazione degli eletti
Politica

Futuro Nazionale attrattivo anche in Calabria

10 giugno 2026
Ore 12:00
Futuro Nazionale attrattivo anche in Calabria
Politica

San giovanni in Fiore, Occhiuto freddo su Ambrogio

9 giugno 2026
Ore 11:39
San giovanni in Fiore, Occhiuto freddo su Ambrogio
Politica

Castrovillari, De Gaio tra guastafeste e programmazione

9 giugno 2026
Ore 11:20
Castrovillari, De Gaio tra guastafeste e programmazione
Politica

Castrovillari, Anna De Gaio prima donna sindaco

8 giugno 2026
Ore 20:16
Castrovillari, Anna De Gaio prima donna sindaco
Politica

Caporalato, il caso Amendolara arriva in Consiglio

8 giugno 2026
Ore 20:14
Caporalato, il caso Amendolara arriva in Consiglio
Politica

San Giovanni in Fiore, Barile vince e torna sindaco

8 giugno 2026
Ore 19:00
San Giovanni in Fiore, Barile vince e torna sindaco
Politica

Ballottaggio Castrovillari, festa per la vittoria di Anna De Gaio

8 giugno 2026
Ore 15:50
Ballottaggio Castrovillari, festa per la vittoria di Anna De Gaio
Politica

Ballottaggi, il giorno del verdetto per tre comuni

8 giugno 2026
Ore 11:30
Ballottaggi, il giorno del verdetto per tre comuni

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