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Ponte Calopinace Reggio, l'inaugurazione il 9 ottobre

A Reggio Calabria il ponte sul torrente Calopinace si avvia finalmente al completamento. Oggi il sindaco Francesco Cannizzaro ha convocato i giornalisti per fare il punto sul cantiere.

3 agosto, 2026
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reggio calabria · francesco cannizzaro
Politica

Bilancio della Regione: ancora criticità

29 luglio 2026
Ore 12:24
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Politica

Praia, il Consiglio comunale adotta il Piano spiaggia

3 agosto 2026
Ore 16:22
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Politica

Insediato a Reggio il nuovo Consiglio metropolitano

31 luglio 2026
Ore 11:52
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Quell'idea di riunire i presidenti di Regioni del Sud

31 luglio 2026
Ore 11:47
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Politica

Vibo, il piano Comunale di spiaggia passa all' unanimità

30 luglio 2026
Ore 17:06
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Briatico, la giunta comunale: basta mistificazioni

28 luglio 2026
Ore 11:24
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Politica

Sottosegretari, il centrodestra cerca una via d'uscita

26 luglio 2026
Ore 12:00
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Politica

Riparte l'autonomia differenziata e anche lo scontro

23 luglio 2026
Ore 12:10
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Il Tar boccia la richiesta di sospendere il referendum

20 luglio 2026
Ore 11:50
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Politica

Reggio, al centrodestra le elezioni di Città metro

20 luglio 2026
Ore 11:30
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Sottosegretari, la Regione si difende davanti al Tar

17 luglio 2026
Ore 19:00
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Politica

Alemanno in Calabria attacca Occhiuto e centrodestra

17 luglio 2026
Ore 12:49
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Regione, pressing sulla nuova giunta

16 luglio 2026
Ore 12:05
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Moti di Reggio, il sindaco Cannizzaro onora i caduti

15 luglio 2026
Ore 18:47
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Politica

Precari ata, sit in a Catanzaro per la stabilizzazione

14 luglio 2026
Ore 16:46
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Politica

Acri, Cofone dall'opposizione alla giunta

14 luglio 2026
Ore 12:00
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Politica

Lamezia, scontro in Futuro Nazionale

13 luglio 2026
Ore 12:00
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Giunta, Durigon stuzzica Occhiuto sull'allargamento

11 luglio 2026
Ore 09:38
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Politica

Nuovo ospedale Catanzaro, si all'area Pugliese Ciaccio

10 luglio 2026
Ore 19:00
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Politica

Scontro a tutto campo sull'edilizia popolare calabrese

10 luglio 2026
Ore 11:22
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Politica

Riforma statuto regionale, diffida dall'opposizione

9 luglio 2026
Ore 19:00
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