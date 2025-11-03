Social
Varata la giunta dell'Occhiuto bis

Varata la nuova giunta regionale firmata Roberto Occhiuto. Un solo tecnico scelto dal governatore, le altre deleghe assegnate ai consiglieri eletti, tra new entry e conferme

3 novembre, 2025
Tag
regionali calabria 2025 · roberto occhiuto · giunta regionale
