Politica

Bilancio e commissioni: il Consiglio regionale torna in aula

Torna a riunirsi nella giornata di domani, giovedì 18 dicembre, il consiglio regionale della Calabria. All’ordine del giorno l’approvazione del bilancio e il voto sulle commissioni.

17 dicembre, 2025
consiglio regionale calabria
Politica

Cosenza, volano gli stracci nelle coalizioni

13 dicembre 2025
Ore 11:58
Politica

Ponte sullo Stretto, ricollocati 780 milioni

16 dicembre 2025
Ore 20:26
Politica

Il viaggio nel terzo settore del Pd passa da Catanzaro

12 dicembre 2025
Ore 13:29
Politica

Commissioini anche la vigilanza va alla maggioranza

11 dicembre 2025
Ore 11:59
Società

Vibo, la Cgil verso lo sciopero del 12 dicembre

10 dicembre 2025
Ore 17:38
Politica

La Rende di Sandro Principe: «Sarà a misura d'uomo»

10 dicembre 2025
Ore 12:07
Politica

Provincia di Cosenza, Lamensa è il nuovo presidente

9 dicembre 2025
Ore 20:27
Politica

Gallo annuncia investimenti nel trasporto locale

9 dicembre 2025
Ore 13:41
Politica

Crisi al Comune, Quartuccio lascia la maggioranza

7 dicembre 2025
Ore 13:19
Politica

Rosy Bindi chiede stabilità e un centrosinistra unito

7 dicembre 2025
Ore 13:18
Politica

Castrovillari, Luca Donadio candidato a sindaco

5 dicembre 2025
Ore 15:05
Politica

Cosenza, consiglio comunale sulla carenza idrica

4 dicembre 2025
Ore 12:54
Politica

Consiglio regionale, al via l'iter per le commissioni

4 dicembre 2025
Ore 12:52
Politica

Reggio, continua il braccio di ferro Falcomata-Pd

2 dicembre 2025
Ore 14:47
Politica

Regionali e ricorsi, le interpretazioni sui voti validi

2 dicembre 2025
Ore 14:35
Politica

Succurro incompatibile, c'è il decreto del tribunale

1 dicembre 2025
Ore 20:05
Politica

A Perfidia il confronto dell'asse giustizia-potere

29 novembre 2025
Ore 12:58
Politica

Consiglio regionale, ok all'assestamento di bilancio

27 novembre 2025
Ore 20:20
Politica

Manovra iniqua, gli emendamenti Dem alla finanziaria

26 novembre 2025
Ore 19:06
Politica

Tridico lascia il Consiglio regionale e sceglie l’Europa

25 novembre 2025
Ore 19:45
Politica

Ambiente e legalita al centro del dibattito Avs

25 novembre 2025
Ore 19:42
L'artista calabrese Lisa Russo si racconta nella nuova puntata di LaC Storie

Società

Uno sportello linguistico a tutela dell'arbëreshë

Arte

Cultura

L'arte calabrese rivive a Rende con "Avvicina"

