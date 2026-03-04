Manifesti no referendum in tribunale, polemica a Reggio

Politica

Polemica a Reggio Calabria all’interno del Palazzo di giustizia per l’affissione di manifesti legati alla campagna referendaria sulla riforma costituzionale della magistratura. I cartelli, collocati nei pressi delle aule di udienza, hanno provocato la dura reazione dell’Ordine degli Avvocati e della Camera penale, che contestano l’utilizzo degli spazi del Tribunale per iniziative di carattere politico. Il caso reggino è finito anche al centro del dibattito nazionale