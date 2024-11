Rubriche tg

Il carrello della spesa - In pescheria alla ricerca di freschezza e convenienza

"Il Carrello della Spesa" oggi fa tappa in pescheria, ed esattamente in un'attività commerciale del quartiere Lido di Catanzaro, dando voce ancora una volta ai venditori ed ai clienti per conoscere più da vicino l'andamento dei consumi ed il livello dei prezzi. Tra idee da portare sulla tavola e voglia di concedersi un buon piatto a base di pesce, l'attenzione della gente è rivolta ad assicurare nello stesso tempo qualità e risparmio.