Sanità

Ambulanze senza medico, l'avviso quasi deserto

E che la sanità sia una vera emergenza regionale lo dimostra l'avviso, indetto dalla Regione per reclutare medici per il servizio di 118, andato quasi deserto. Solo 13 domande per 148 zone carenti in tutta la Calabria. Il sindacato dei camici bianchi incalza la Cittadella: «Non ci sono incentivi per chi svolge questo lavoro».