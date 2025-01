Sanità

Farmacia territoriale di Vibo, l'Asp corre ai ripari

È ormai un caso politico la vicenda della Farmacia territoriale di Vibo Valentia dove gli utenti, spesso alle prese con gravi patologie, sono costretti a lunghe code in condizioni di grave disagio. Un disservizio che l’Azienda sanitaria sta provando a risolvere, come conferma il commissario straordinario Vittorio Piscitelli, mentre il consigliere regionale Antonio Lo Schiavo porta la questione in aula a Palazzo Campanella.