Sanità

Oncologia, intervento innovativo in Calabria

È stato eseguito per la prima volta in Calabrria un intervento chirurgico innovativo per malati oncologici. La nuova metodica è stata applicata all'ospedale di Lamezia Terme su una paziente affetta da carcinosi peritoneale per una neoplasia dell'utero. Finora l'intervento era eseguito solo fuori regione