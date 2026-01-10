Social
Sanità al collasso, gli strali del Pd reggino

È emergenza personale negli ospedali della provincia di Reggio Calabria e non solo. A Gioiosa Jonica il Partito democratico ha nuovamente puntato i riflettori sulla questione

10 gennaio, 2026
