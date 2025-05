Sanità

Sanità Calabria, arrivano i nuovi medici cubani e si presentano: «La nostra missione è salvare le vite»

Il governatore Roberto Occhiuto ha pubblicato un video sul suo profilo Instragram dove, testualmente, ringrazia i medici cubani che stanno operando in Calabria. «C’è tanto amore in chi fa questo lavoro. La Calabria vi ringrazia», questa la didascalia al filmato del presidente della Regione Calabria, ma le immagini non mostrano un monologo di Occhiuto. Infatti nel video vengono inquadrati i nuovi medici arrivati nella tarda serata di ieri a Cosenza e che seguiranno un corso intensivo di italiano al Centro Linguistico d’Ateneo dell’Università della Calabria. I dottori sudamericani nel video si presentano: «La nostra missione è salvare le vite». C’è chi afferma di amare il peperoncino, poi un pediatra dice di essere entusiasta di poter aiutare i bambini calabresi ma tutti quanti ringraziano e all’unisono urlano: «Viva la Calabria».