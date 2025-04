Sanità

Sanita in codice rosso, a Vibo iniziativa di Lo Schiavo

Un’iniziativa voluta per smontare la narrazione che vede la sanità in Calabria in netto miglioramento rispetto al passato e in risalita negli indici di qualità ed efficienza. L’ha convocata a Vibo Valentia il consigliere regionale Antonio Lo Schiavo, chiamando a raccolta cittadini, movimenti ed esponenti politici.