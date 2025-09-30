Social
Sempre più anziani rinunciano alle cure

Sempre più anziani calabresi rinunciano a curarsi. È quanto emerge dai dati della sorveglianza Passi D'Argento dell'Iss, pubblicati in vista della Giornata Internazionale dell'Anziano che si celebra domani.

30 settembre, 2025
sanità calabria
Sanità

Oltre lo stigma, la cura dei disturbi mentali

29 settembre 2025
Ore 12:56
Oltre lo stigma, la cura dei disturbi mentali
Sanità

Guardie mediche nel Vibonese, nessuna chiusura decisa

30 settembre 2025
Ore 11:58
Guardie mediche nel Vibonese, nessuna chiusura decisa
Sanità

Uscita dal commissariamento, trattative in corso

27 settembre 2025
Ore 12:38
Uscita dal commissariamento, trattative in corso
Sanità

La Rsa Don Mottola torna a protestare davanti all'Asp

25 settembre 2025
Ore 14:19
La Rsa Don Mottola torna a protestare davanti all'Asp
Sanità

Reggio, ecco l'ambulatorio multi-specialistico del Gom

25 settembre 2025
Ore 10:40
Reggio, ecco l'ambulatorio multi-specialistico del Gom
Sanità

Vibo, la nuova sonda diagnostica conquista Chicago

24 settembre 2025
Ore 18:19
Vibo, la nuova sonda diagnostica conquista Chicago
Sanità

Elena Cantone, Unical e Annunziata si rafforzano con la prima prof "otorina" d'Italia

23 settembre 2025
Ore 15:53
Elena Cantone, Unical e Annunziata si rafforzano con la prima prof \"otorina\" d'Italia
Sanità

Sanità, le associazioni chiedono un maggior coinvolgimento

23 settembre 2025
Ore 11:22
Sanità, le associazioni chiedono un maggior coinvolgimento
Sanità

Le mamme delle Serre vibonesi chiedono un pediatra

22 settembre 2025
Ore 18:33
Le mamme delle Serre vibonesi chiedono un pediatra
Sanità

Struttura commissariale in stallo dopo le dimissioni

21 settembre 2025
Ore 12:15
Struttura commissariale in stallo dopo le dimissioni
Sanità

Gom Reggio, il pronto soccorso ha la sua radiologia

20 settembre 2025
Ore 17:12
Gom Reggio, il pronto soccorso ha la sua radiologia
Sanità

Dulbecco, secondo Pronto soccorso ancora in stand by

18 settembre 2025
Ore 12:32
Dulbecco, secondo Pronto soccorso ancora in stand by
Sanità

Medici 118 cercansi, va deserto l'avviso della Regione

18 settembre 2025
Ore 12:31
Medici 118 cercansi, va deserto l'avviso della Regione
Sanità

La speranza di Andrea è realta: consegnato l'ecografo

17 settembre 2025
Ore 18:12
La speranza di Andrea è realta: consegnato l'ecografo
Sanità

Da Fiumefreddo parte la sfida dei borghi della salute

16 settembre 2025
Ore 12:43
Da Fiumefreddo parte la sfida dei borghi della salute
Sanità

Influenza più aggressiva, al via la campagna vaccinale

15 settembre 2025
Ore 12:22
Influenza più aggressiva, al via la campagna vaccinale
Sanità

Centrale 112, gli idonei scendono in piazza

14 settembre 2025
Ore 12:11
Centrale 112, gli idonei scendono in piazza
Sanità

Reggio, nuove sale per ostetricia e ginecologia

14 settembre 2025
Ore 12:06
Reggio, nuove sale per ostetricia e ginecologia
Sanità

Vibo, il commissario Asp Tomao incontra la stampa

10 settembre 2025
Ore 19:28
Vibo, il commissario Asp Tomao incontra la stampa
Sanità

Logopedia sospesa a Rogliano, esposto di Orrico

9 settembre 2025
Ore 11:21
Logopedia sospesa a Rogliano, esposto di Orrico
Sanità

Medici di famiglia, in Calabria inversione di tendenza

4 settembre 2025
Ore 11:59
Medici di famiglia, in Calabria inversione di tendenza
1
...

