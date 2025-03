Sanità

Specializzandi in corsia, l'avviso di Azienda zero

Nuovo avviso di Azienda Zero per il reclutamento di specializzandi da impiegare nei Pronto soccorso, reparti in grave difficoltà in tutta la Calabria per la carenza di camici bianchi. I medici ancora in formazione saranno chiamati a gestire codici di minore gravità.