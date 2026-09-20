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Sanità

Via il Bollo auto, ma aumentano le tariffe sanitarie

Sanità, da domani aumentano le tariffe sanitarie. Su i costi di visite ed esami, rincari medi del 5,8%. Il ticket resta legato alle regole regionali. 

20 settembre, 2026
Tag
sanita calabria
Sanità

All'Umg il congresso regionale di geriatria

19 settembre 2026
Ore 12:00
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Sanità

Scompenso cardiaco, approccio integrato dell'assistenza

20 settembre 2026
Ore 12:00
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Sanità

Il medico in ambulanza è vitale: testimonianza diretta

20 settembre 2026
Ore 12:00
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Sanità

Bova Marina, inaugurato l'ospedale di comunità

18 settembre 2026
Ore 18:30
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Sanità

Nuovi direttori generali, ecco le scelte della Giunta

18 settembre 2026
Ore 12:00
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Sanità

Il congedo di Sestito: "A Vibo impegno e risultati"

18 settembre 2026
Ore 12:00
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Sanità

Alzheimer e neurogenetica, verso cure personalizzate

17 settembre 2026
Ore 12:00
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Sanità

Nuovi direttori generali, slitta la Giunta

16 settembre 2026
Ore 17:45
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Sanità

Vibo, i comitati civici in lotta per l'emodinamica

16 settembre 2026
Ore 12:00
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Sanità

Cosenza, Scarpelli ai saluti ma sara primario emerito

16 settembre 2026
Ore 12:00
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Sanità

Nuovi direttori generali, attese le nomine

16 settembre 2026
Ore 12:00
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Sanità

Cosenza, volontari del 118 in st-in davanti l'ASP

15 settembre 2026
Ore 18:04
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Sanità

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15 settembre 2026
Ore 13:51
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Sanità

Ospedale Cosenza, primi interventi di cardiochirurgia

14 settembre 2026
Ore 18:11
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Sanità

Cosenza, Weltert, a Cosenza cardiochirurgia da serie A

14 settembre 2026
Ore 15:34
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Baldino: «2 milioni per screening oncologici fermi»

12 settembre 2026
Ore 12:00
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Cosenza, primi ricoveri all'ospedale di comunità

12 settembre 2026
Ore 10:24
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Sanità

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9 settembre 2026
Ore 12:00
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9 settembre 2026
Ore 11:35
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Fuori dal commissariamento, atto politico insindacabile

8 settembre 2026
Ore 19:05
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4 settembre 2026
Ore 12:00
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