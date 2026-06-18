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1989: l'anno che ha cambiato il mondo

A I Giorni della storia Filippo Corigliano, docente Unical, spiega perché il crollo del muro di Berlino ha rappresentato un momento storico cruciale per il mondo intero

18 giugno, 2026

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