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Arriva lo stadio per il Cosenza? Parla il sindaco

Ospite del format "Cosa hai messo nel caffè" il sindaco della città bruzia Franz Caruso. Tra i temi affrontati anche la polemica relativa allo stadio

9 giugno, 2026
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cosenza calcio · franz caruso · cosenza

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