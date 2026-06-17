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Cannizzaro: «Solo insieme si vince, la Calabria unita è più forte»

Il neosindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro ospite del format Cosa hai messo nel Caffè: «Solo uniti si vince

17 giugno, 2026
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francesco cannizzaro · reggio calabria

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