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Come riconoscere i cibi processati?

Come riconoscere i cibi processati? E perché vengono preferiti dai consumatori? Ne abbiamo parlato con il professor Giuseppe Rosano, eccellenza italiana della medicina internazionale.

👀 Rivedi la puntata de 𝐈𝐥 𝐃𝐢𝐫𝐞𝐭𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐢𝐧𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚 su https://tinyurl.com/8xd3r29k

4 giugno, 2026
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