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«Dobbiamo essere i primi a credere nella Calabria»

A Buongiorno in Calabria il sindaco di Platania punta sulle bellezze della regione e lancia un invito: «Dobbiamo essere i primi a crederci»

11 giugno, 2026

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