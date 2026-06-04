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Giuseppe Aieta e la vocazione a perdere del PD - Perfidia

Il sindaco di Cetraro Giuseppe Aieta ha lanciato una scottante perfidia al PD che fa scappare i suoi rappresentati più validi allontanandosi sempre di più dai territori! Voi che ne pensate?

👀 Rivedi la puntata di 𝗣𝗲𝗿𝗳𝗶𝗱𝗶𝗮 su https://tinyurl.com/3pduj5xb

4 giugno, 2026
Tag
giuseppe aieta · Partito Democratico

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