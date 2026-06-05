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La crisi demografica dei piccoli comuni

In che modo si può risolvere la crisi demografica dei piccoli comuni? Ce lo spiega il sindaco di Gasperina in questa clip estratta dalla nostra trasmissione "Buongiorno in Calabria". 

5 giugno, 2026
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gasperina · sindaci calabresi

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