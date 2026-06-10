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L'arbëreshë che resiste in Calabria

Ospite di Buongiorno in Calabria il sindaco del paese cosentino Santa d'Epiro Daniele Atanasio Sisco: «Arbëreshë difficile da tramandare, serve più impegno dalle istituzioni»

10 giugno, 2026
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arbereshe · santa sofia d'epiro

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