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L'arte della ceramica a Squillace

Argilla e tanta passione: l’arte della ceramica rivive nel laboratorio di Agazio a Squillace. La lavorazione è fatta rigorosamente a mano, realizzata sul tornio che pian piano dà forma all’oggetto, che sarà fatto essiccare e sarà infornato.

22 giugno, 2026

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