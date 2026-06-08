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Le donne di 'ndrangheta - Lo stato siamo noi

In che modo le donne recitano un ruolo nelle organizzazioni 'ndranghetistiche? Ne abbiamo parlato con il sostituto procuratore Anna Maria Frustaci. Ecco la sua opinione. 

8 giugno, 2026
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annamaria frustaci · donne di ndrangheta

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