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Riso piselli e patate - T'appatumi

Chi trova un T'appatumi trova un tesoro molto saporito! Oggi lo chef ha preparato riso, piselli e patate ad un suo caro amico e artista: Tonino Denami😉

Rivedi la puntata di 𝐀𝐦𝐢, 𝐬𝐨𝐠𝐧𝐢 𝐞... 𝐓'𝐚𝐩𝐩𝐚𝐭𝐮𝐦𝐢 su www.lacplay.it o scarica l'app!

4 giugno, 2026
Tag
francesco messina · cucina calabria

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