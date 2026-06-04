Riso piselli e patate - T'appatumi

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Chi trova un T'appatumi trova un tesoro molto saporito! Oggi lo chef ha preparato riso, piselli e patate ad un suo caro amico e artista: Tonino Denami😉

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