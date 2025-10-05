Social
Temi del giorno
Home page>Video>Società>A Cassano bambini da tut...

24 ORE ALL NEWS

Video

Società
A Cassano bambini da tutto il mondo giocano insieme

Un progetto d’inclusione è nato spontaneamente a Cassano allo Jonio, dove i bambini dei vicoli provenienti da quattro continenti diversi giocano insieme nella villetta riportata a nuova vita

5 ottobre, 2025
Tag
cassano allo ionio · inclusione · progetto
Società

A Cassano bambini da tutto il mondo giocano insieme

5 ottobre 2025
Ore 11:58
A Cassano bambini da tutto il mondo giocano insieme
Società

L'artigiano del legno Francesco Scarpino si racconta

5 ottobre 2025
Ore 13:58
L'artigiano del legno Francesco Scarpino si racconta
Società

Un tributo al presidente che fece la storia

5 ottobre 2025
Ore 12:21
Un tributo al presidente che fece la storia
Società

Dislessia, solo un altro modo di vedere il mondo

5 ottobre 2025
Ore 11:55
Dislessia, solo un altro modo di vedere il mondo
Società

"Forno libero" fa tappa a Tropea

5 ottobre 2025
Ore 11:46
\"Forno libero\" fa tappa a Tropea
Società

Festa del Fungo, un trionfo di gusto e tradizione

5 ottobre 2025
Ore 11:42
Festa del Fungo, un trionfo di gusto e tradizione
Società

Catanzaro, al Parco Traversa XV mostra di bonsai

5 ottobre 2025
Ore 11:40
Catanzaro, al Parco Traversa XV mostra di bonsai
Società

Presentato ad Altafiumara "Calabria Wine Expo"

5 ottobre 2025
Ore 11:37
Presentato ad Altafiumara \"Calabria Wine Expo\"
Società

5 ottobre 2025
Ore 06:06
Società

Cresce in Calabria la dipendenza dal gioco d'azzardo

4 ottobre 2025
Ore 12:02
Cresce in Calabria la dipendenza dal gioco d'azzardo
Società

Scalea, tre anni fa il femminicidio di Ilaria Sollazzo

3 ottobre 2025
Ore 20:21
Scalea, tre anni fa il femminicidio di Ilaria Sollazzo
Società

Quindicimila calabresi in piazza per la Palestina

3 ottobre 2025
Ore 20:13
Quindicimila calabresi in piazza per la Palestina
Società

Roma in marcia al grido "Blocchiamo tutto"

3 ottobre 2025
Ore 20:12
Roma in marcia al grido \"Blocchiamo tutto\"
Società

Flotilla, a Reggio l'attivista Antonio Mazzeo

3 ottobre 2025
Ore 12:42
Flotilla, a Reggio l'attivista Antonio Mazzeo
Società

Flotilla: le manifestazioni in Calabria

3 ottobre 2025
Ore 12:40
Flotilla: le manifestazioni in Calabria
Società

Audizioni alla scuola di recitazione della Calabria

3 ottobre 2025
Ore 12:37
Audizioni alla scuola di recitazione della Calabria
Società

Calabria in piazza per la Palestina

3 ottobre 2025
Ore 12:29
Calabria in piazza per la Palestina
Società

La Calabria si mobilita per la Global Sumud Flotilla

2 ottobre 2025
Ore 19:17
La Calabria si mobilita per la Global Sumud Flotilla
Società

Accademie di Belle arti unite per l'encounter di Paci

2 ottobre 2025
Ore 12:25
Accademie di Belle arti unite per l'encounter di Paci
Società

Flotilla bloccata, oggi manifestazioni in Regione

2 ottobre 2025
Ore 12:10
Flotilla bloccata, oggi manifestazioni in Regione
Società

Catanzaro, la provincia dove il caffè costa meno

2 ottobre 2025
Ore 12:08
Catanzaro, la provincia dove il caffè costa meno
1
...

24 ORE ALL NEWS

Playlist

Le storie di LAC

Società

LaC Storie - La Madonnina del mare

LaC Storie - La Madonnina del mare

Arbëria News

Società

Ritorno a scuola con i colori dell'Arberia

Ritorno a scuola con i colori dell'Arberia

Ponte sullo Stretto

Video in evidenza

teaser video

teaser video

Arte

Cultura

Arte senza confini, ad Amantea la settima edizione

Arte senza confini, ad Amantea la settima edizione