Società

A Catanzaro nasce il Parco salute e benessere

Taglio del nastro a Catanzaro della struttura sanitaria "Parco, salute e benessere", un progetto ambizioso che si pone come polo di eccellenza in Calabria, primo in Italia per dotazione tecnologica.

2 marzo, 2026
Catanzaro
Società

Porto di Saline, scontro fra sindaci sulla riapertura

2 marzo 2026
Ore 13:19
Società

Sibari, contrada Lattughelle prova a rialzarsi

2 marzo 2026
Ore 13:24
Società

Crisi internazionale, voli da Lamezia ancora attivi

2 marzo 2026
Ore 13:15
Società

La musica tradizionale si studia a Nocera

2 marzo 2026
Ore 12:56
Società

Ristoratore di Tropea bloccato a Dubai dopo l'attacco

2 marzo 2026
Ore 12:25
Società

La fondazione Funaro premia i giovani ricercatori

1 marzo 2026
Ore 13:49
Società

«Una citta è grande quando non dimentica gli ultimi»

1 marzo 2026
Ore 12:15
Società

Il Bunker antiaereo sotto la stazione di Reggio

1 marzo 2026
Ore 12:14
Società

Curcio ospite del rotary club di Rende

1 marzo 2026
Ore 12:12
Società

Laghi di Sibari, la difficile ripartenza

1 marzo 2026
Ore 12:11
Società

Sentire col cuore, il Centro socioriabilitativo di Filogaso su LaC Storie

1 marzo 2026
Ore 07:03
Società

Aree interne, c'è chi sceglie la Calabria

28 febbraio 2026
Ore 12:17
Società

Mabasta, studenti uniti contro il bullismo

28 febbraio 2026
Ore 12:15
Società

Statistica, sul tetto d'Italia uno studente calabrese

28 febbraio 2026
Ore 12:07
Società

Maida riceve ufficialmente il titolo di città

28 febbraio 2026
Ore 12:05
Società

Alzati, non temere: non sei solo

28 febbraio 2026
Ore 12:03
Società

Scalea, scontro sui lavori della villa comunale

27 febbraio 2026
Ore 20:22
Società

Verso il referendum, la sinistra che vota Si

27 febbraio 2026
Ore 20:18
Società

Consorzio di bonifica, stop ai tributi

27 febbraio 2026
Ore 20:17
Società

Catanzaro, inaugurato il Social innovation hub Spazio 2

27 febbraio 2026
Ore 13:10
Società

All'Unical con Fgu si parla di sapere, lavoro e futuro

27 febbraio 2026
Ore 13:09
All'Unical con Fgu si parla di sapere, lavoro e futuro

