A Natale vincono i regali online

Anche per i regali di Natale si sceglie sempre più l'online, gli acquirenti sono attratti dalla comodità, dalla vasta scelta dei prodotti e dalla rateizzazione del pagamento.

10 dicembre, 2025
