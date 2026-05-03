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A Reggio rinasce l'impianto sportivo di Arghillà

Nuova vita all'impianto sportivo di Modenelle ad Arghillà grazie all'intervento di riqualificazione nell'ambito del progetto Fata Comunità, attivo da due anni nell'area fortemente degradata della periferia nord di Reggio Calabria

3 maggio, 2026
Tag
reggio calabria
Società

Corigliano-Rossano, confronto pubblico sulla nuova legge contro violenza

3 maggio 2026
Ore 12:15
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Società

Unical traino di restanza per gli studenti calabresi

3 maggio 2026
Ore 12:15
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Vangelo e giustizia contro la 'Ndrangheta

3 maggio 2026
Ore 12:15
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Crisi trasporti, incontro in Regione

3 maggio 2026
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2 maggio 2026
Ore 11:30
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Cetraro, la nuova caserma dei carabinieri ancora chiusa

2 maggio 2026
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Società

I salumi di Mormanno verso il riconoscimento de.co.

2 maggio 2026
Ore 11:25
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Società

Dalla creatività al rischio: come gestire Roblox

2 maggio 2026
Ore 11:22
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Catanzaro, onorificenze ai nuovi maestri del lavoro

2 maggio 2026
Ore 11:20
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Riforma della disabilità, focus a Catanzaro

1 maggio 2026
Ore 14:08
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Società

Cosenza scende di nuovo in piazza per la Flotilla

1 maggio 2026
Ore 13:39
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Società

diritti detenuti siglato protocollo aiga garante

30 aprile 2026
Ore 19:47
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Società

Il comune di Cosenza tende la mano ai contribuenti

30 aprile 2026
Ore 18:04
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Società

Flotilla, arrestati attivisti che erano a Cetraro

30 aprile 2026
Ore 12:20
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Società

Sorbo San Basile, riapre il Palazzetto dello sport

30 aprile 2026
Ore 12:18
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Società

Cosenza, sold out la prima de Il diavolo veste Prada

30 aprile 2026
Ore 12:16
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Società

Pnrr e aumento dei costi Ance imprese in difficolta

30 aprile 2026
Ore 09:58
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Società

Calabria Food Fest, Squillace torna protagonista

29 aprile 2026
Ore 19:33
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Auto d'epoca, un raduno a Marcellina

29 aprile 2026
Ore 19:32
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Mito, letteratura e cronaca per dire no alla violenza

29 aprile 2026
Ore 19:07
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A Guardavalle per la seconda edizione di Rigugghju Fest

29 aprile 2026
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