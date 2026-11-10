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Affitti, rincari a doppia cifra anche in Calabria

Affittare casa costa sempre di più. In tutta Italia i rincari sono a doppia cifra e la Calabria non fa eccezione. Anzi, in alcuni casi è tra le regioni più colpite.

10 novembre, 2026
Società

Corigliano-Rossano in piazza per Flavio Stasi

9 novembre 2026
Ore 11:38
Corigliano-Rossano in piazza per Flavio Stasi
Società

Granchio blu, monitoraggio e pesca mirata

10 novembre 2026
Ore 11:44
Granchio blu, monitoraggio e pesca mirata
Società

Le misure di prevenzione che anticipano il processo

9 novembre 2026
Ore 19:30
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Tropea, secondo borgo più cercato d'Italia

9 novembre 2026
Ore 19:30
Tropea, secondo borgo più cercato d'Italia
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Cirella, Piantedosi inaugura il commissariato di polizia

9 novembre 2026
Ore 19:08
Cirella, Piantedosi inaugura il commissariato di polizia
Società

In Calabria aumentano i reati informatici

9 novembre 2026
Ore 11:37
In Calabria aumentano i reati informatici
Società

San Calogero, studenti a lezione di sicurezza

8 novembre 2026
Ore 12:30
San Calogero, studenti a lezione di sicurezza
Società

Cassano, la sicurezza stradale insegnata agli studenti

8 novembre 2026
Ore 12:30
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Tropea, il borgo italiano più amato in Europa

8 novembre 2026
Ore 12:30
Tropea, il borgo italiano più amato in Europa
Società

Gorm.eat raddoppia e arriva anche all’Hotel Guglielmo

7 novembre 2026
Ore 15:17
Gorm.eat raddoppia e arriva anche all’Hotel Guglielmo
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"La tua lampada è ancora accesa"

7 novembre 2026
Ore 11:29
\"La tua lampada è ancora accesa\"
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Gioco d'azzardo, il dramma delle famiglie calabresi

7 novembre 2026
Ore 11:25
Gioco d'azzardo, il dramma delle famiglie calabresi
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Gli sguardi che proteggono: ecco il nuovo calendario dell'Arma

7 novembre 2026
Ore 11:24
Gli sguardi che proteggono: ecco il nuovo calendario dell'Arma
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Appuntamento a Rende con il Premio Cultura d'impresa

6 novembre 2026
Ore 19:42
Appuntamento a Rende con il Premio Cultura d'impresa
Società

In Calabria, forse, l'ora dei servizi sociali per tutti

6 novembre 2026
Ore 19:39
In Calabria, forse, l'ora dei servizi sociali per tutti
Società

Giustizia minorile, a Reggio la sfida della prevenzione

6 novembre 2026
Ore 19:38
Giustizia minorile, a Reggio la sfida della prevenzione
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Cosenza, il nuovo corso del trasporto del trasporto pubblico

6 novembre 2026
Ore 19:30
Cosenza, il nuovo corso del trasporto del trasporto pubblico
Società

Vibo Marina, al via la riqualificazione delle banchine

6 novembre 2026
Ore 12:37
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Società

La galleria Limina verso una nuova chiusura notturna

6 novembre 2026
Ore 12:33
La galleria Limina verso una nuova chiusura notturna
Società

Giovani e lavoro, ecco il nuovo progetto Mirai

6 novembre 2026
Ore 12:32
Giovani e lavoro, ecco il nuovo progetto Mirai
Società

La via delle aree interne fa tappa a Serra San Bruno

5 novembre 2026
Ore 19:30
La via delle aree interne fa tappa a Serra San Bruno

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