Al presidente della Fifa...

Al presidente della Fifa il premio Oreste Granillo

Il presidente della Fifa Gianni Infantino ha ricevuto a Reggio Calabria il prestigioso premio Oreste Granillo, riconoscimento ideato dal giornalista Maurizio Insardà e giunto alla settima edizione.

10 settembre, 2025
gianni infantino · fifa
Società

A Diamante la nuova edizione del Peperoncino Festival

10 settembre 2025
Ore 12:00
A Diamante la nuova edizione del Peperoncino Festival
Società

Lo spopolamento una minaccia concreta per la cultura arbereshe

10 settembre 2025
Ore 11:59
Lo spopolamento una minaccia concreta per la cultura arbereshe
Società

Monito alla politica: 'ndrangheta scomparsa dall'agenda

10 settembre 2025
Ore 10:37
Monito alla politica: 'ndrangheta scomparsa dall'agenda
Società

Nando Primerano da Reggio a Gaza per portare aiuti umanitari

Cittadino dello Stretto tra gli attivisti in partenza per Gaza in missione umanitaria. Si tratta di Nando Primerano, fervido animatore del centro sociale Cartella che lo ha salutato con una conferenza stampa.

9 settembre 2025
Ore 19:08
Nando Primerano da Reggio a Gaza per portare aiuti umanitari
Società

Migliaia di visitatori al Festival delle Serre

9 settembre 2025
Ore 11:23
Migliaia di visitatori al Festival delle Serre
Società

A Reggio il premio simpatia alle eccellenze calabresi

8 settembre 2025
Ore 18:20
A Reggio il premio simpatia alle eccellenze calabresi
Società

A Reggio il Premio Simpatia alle eccellenze calabresi

8 settembre 2025
Ore 12:03
A Reggio il Premio Simpatia alle eccellenze calabresi
Società

Da Milano a Marte passando per la Calabria

8 settembre 2025
Ore 11:56
Da Milano a Marte passando per la Calabria
Società

La riforma Nordio come freno agli errori giudiziari

8 settembre 2025
Ore 11:54
La riforma Nordio come freno agli errori giudiziari
Società

"In questo locale è vietato offrire"

8 settembre 2025
Ore 11:44
\"In questo locale è vietato offrire\"
Società

Palestina libera: a Reggio il presidio della Cgil

7 settembre 2025
Ore 10:37
Palestina libera: a Reggio il presidio della Cgil
Società

Reggio, a Infantino la cittadinanza onoraria

7 settembre 2025
Ore 10:30
Reggio, a Infantino la cittadinanza onoraria
Società

Vibo Marina e il legame con Giorgio Armani

6 settembre 2025
Ore 17:08
Vibo Marina e il legame con Giorgio Armani
Società

Lo show di Gennaro Calabrese ad Altafiumarafest

6 settembre 2025
Ore 11:43
Lo show di Gennaro Calabrese ad Altafiumarafest
Società

Reggio si prepara alla quarta edizione di Scirubetta

6 settembre 2025
Ore 11:40
Reggio si prepara alla quarta edizione di Scirubetta
Società

In questo bar è vietato offrire

6 settembre 2025
Ore 06:17
In questo bar è vietato offrire
Società

Abate al Mesoraca in Festival tra identità e radici

5 settembre 2025
Ore 18:38
Abate al Mesoraca in Festival tra identità e radici
Società

Pentone premia il giudice costituzionale Marini

5 settembre 2025
Ore 11:52
Pentone premia il giudice costituzionale Marini
Società

Palestina libera: proseguono in Calabria manifestazioni e sit in

5 settembre 2025
Ore 11:45
Palestina libera: proseguono in Calabria manifestazioni e sit in
Società

Reggio conferirà la cittadinanza onoraria a Infantino

4 settembre 2025
Ore 19:32
Reggio conferirà la cittadinanza onoraria a Infantino
Società

A Reggio la semifinale di "Una ragazza per il cinema"

4 settembre 2025
Ore 12:00
A Reggio la semifinale di \"Una ragazza per il cinema\"
