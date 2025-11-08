Social
Al via su LaC Tv “Ma Che Domenica!”, il nuovo format condotto da Ciro Sannino

Prima puntata domenica 9 novembre con tanti ospiti. Spazio alla danza, ai giovani e alla musica della Napulera Band: ecco il nuovo show che unisce ritmo e contenuti. 

8 novembre, 2025
Tag
lac tv · i format di lac · televisione
Società

In calabria 4 miliardi di euro spesi nel gioco online

8 novembre 2025
Ore 12:33
In calabria 4 miliardi di euro spesi nel gioco online
Società

Via Razza off limits, il sindaco incontra i commercianti

8 novembre 2025
Ore 12:45
Via Razza off limits, il sindaco incontra i commercianti
Società

A Villa un bene confiscato rinasce per il "Dopo di noi"

8 novembre 2025
Ore 12:40
A Villa un bene confiscato rinasce per il \"Dopo di noi\"
Società

Cetraro, il caso Mattia Spanò a una svolta

8 novembre 2025
Ore 12:37
Cetraro, il caso Mattia Spanò a una svolta
Società

A Reggio la mostra "Dal mio punto di vista"

7 novembre 2025
Ore 17:43
A Reggio la mostra \"Dal mio punto di vista\"
Società

Cosenza, "La base" diffida Sorical tramite A.Ba.Co

7 novembre 2025
Ore 12:36
Cosenza, \"La base\" diffida Sorical tramite A.Ba.Co
Società

Reggio, farmacisti in piazza per il contratto

6 novembre 2025
Ore 21:33
Reggio, farmacisti in piazza per il contratto
Società

Scontro sulla moschea all'università di Catanzaro

6 novembre 2025
Ore 21:29
Scontro sulla moschea all'università di Catanzaro
Società

Emergenza carceri, Angela Napoli: «Sistema al collasso»

6 novembre 2025
Ore 12:25
Emergenza carceri, Angela Napoli: «Sistema al collasso»
Società

Calabria protagonista a Golosaria 2025

6 novembre 2025
Ore 11:52
Calabria protagonista a Golosaria 2025
Società

Rosarno ricorda Antonio Cavallaro a 2 anni dalla morte

6 novembre 2025
Ore 11:44
Rosarno ricorda Antonio Cavallaro a 2 anni dalla morte
Società

Luca Abete incontra i giovani dell UMG di Catanzaro

5 novembre 2025
Ore 18:50
Luca Abete incontra i giovani dell UMG di Catanzaro
Società

Cassano Ionio, la luce della memoria torna a brillare

5 novembre 2025
Ore 18:48
Cassano Ionio, la luce della memoria torna a brillare
Società

Un ponte per crescere il sogno del mezzogiorno

5 novembre 2025
Ore 14:01
Un ponte per crescere il sogno del mezzogiorno
Società

Reggio, il Cip Calabria avrà una nuova sede

5 novembre 2025
Ore 13:14
Reggio, il Cip Calabria avrà una nuova sede
Società

I bambini di San Gregorio ricordano i carabinieri morti nel Veronese

5 novembre 2025
Ore 08:40
I bambini di San Gregorio ricordano i carabinieri morti nel Veronese
Società

Celebrata a Reggio la giornata delle forze armate

4 novembre 2025
Ore 20:33
Celebrata a Reggio la giornata delle forze armate
Società

Vibo celebra la festa del 4 novembre

4 novembre 2025
Ore 18:55
Vibo celebra la festa del 4 novembre
Società

Unical, il rettore accoglie il presidente Occhiuto

4 novembre 2025
Ore 14:45
Unical, il rettore accoglie il presidente Occhiuto
Società

La trattoria la Quercia sulla rivista Gambero Rosso

4 novembre 2025
Ore 13:08
La trattoria la Quercia sulla rivista Gambero Rosso
Società

Locri, Studio54 Network festeggia 40 anni di attività

4 novembre 2025
Ore 12:57
Locri, Studio54 Network festeggia 40 anni di attività
